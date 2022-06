Trajetória de Lívia Passos é exibida ao público na mostra ‘Arvorecer – Expansão da Memória’ na ALBA

Em celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente (08), a artista Lívia Passos apresenta uma mostra visual na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) com o tema “Arvorecer”, que se traduz poeticamente como “tornar-se árvore”, tanto em sentido natural como em ontológico.

A exibição traz todo o escopo mitológico que árvores trazem pela mitologia, ligando-se ao mundo material por significados profundos. Com 10 obras compondo a mostra, com destaque à árvore Baobá, de conexão ancestral e oriunda do continente africano. Da raiz aos galhos, cada peça de arte reflete a relevância sagrada arbórea, contextualizando como nos conectamos com nos intuímos e conectamos com essas formas.

A intenção de Lívia é afirmar com suas obras a necessidade de pensar a respeito da realidade atual, através de jogos de cores e fluxos que permitem uma correlação bem próxima do sensorial, com escalas cromáticas e diferentes planos de perspectiva. “Também forma um universo híbrido entre árvores e seres, que é traduzido em poética pela artista, e nos convida a ser constantes, ser árvore, raiz, tronco, ser semente universal”, destaca a artista.