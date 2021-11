Trancoso Running: festival esportivo oferece experiências

Região / Mundo



Publicado em 4 de nov de 2021 e atualizado às 19:04

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Porto Seguro (BA), 04 de novembro de 2021 – Confirmada para novembro no exuberante distrito de Trancoso (BA), a Trancoso Running é uma das provas de corrida mais aguardadas de 2021 não apenas pelos percursos de 5, 10 e 21 quilômetros em paisagens de tirar o fôlego. É um evento que oferece experiências – no plural. Além da corrida, há uma série de atividades exclusivas inclusas na inscrição.

Desde meditação guiada, com a embaixadora e atriz Aline Riscado, palestra com a triatleta e madrinha da prova, Fernanda Keller, no teatro L’Occitane, e Funcional Sunset com Gabi Bahia. A programação do evento conta ainda com clínica de Beach Tennis, organizado pela TF Sports, clínica de golfe no exclusivo Terravista Golf Course, canoa havaiana e futebol altinha com o músico LK da banda 3030.

As largadas serão no dia 14 de novembro, mas a programação da Trancoso Running começa bem antes, paralelo à entrega dos kits, com diferentes atividades inclusas no VIP PASS que integra o kit de luxo do atleta. Nos dias 12 e 13 de novembro, a entrega de kits será no Quadrado, um dos cartões postais mais famosos de Trancoso. Nestes dois dias, os atletas terão a oportunidade de curtir dois sunsets, um com yoga e outro com treino funcional guiado pela treinadora Gabriela Bahia. No dia 14, os atletas poderão retirar os kits também no local.

“A TR 2021 será um festival esportivo em torno de uma grande corrida. É mais que apenas uma prova de trail run, mas um conjunto de experiências para pessoas que amam esporte”, resumem Naldo Moura e Ludmila Franco, idealizadores e diretores executivos da terceira edição do evento.

Além de chip, numeral de peito e da medalha finisher, o kit premium da Trancoso Running é composto por uma camiseta, uma viseira e uma bag dobrável (todos da Track & Field), um gift L’Occitane, uma garrafa cooler e o VIP PASS que reúne diferentes atividades. Confira as experiências incluídas na inscrição.

Yoga Sunset

No dia 12, das 16h às 17h30, no Quadrado, tem yoga, com a professora Dhaya. A atividade também está disponível no dia 14, pela manhã, no teatro L’Occitane

Funcional Sunset.

Os treinadores Gabi Bahia e Naldo Moura comandam o treino funcional no fim de tarde (das 16h às 17h30) no dia 13, no Quadrado. Mesmo dia e local do início da entrega de kits, na loja Track & Field.

Meditação Guiada

Entre uma série de atrativos desde as primeiras horas do dia 14, dia da prova, o anfiteatro L’Occitane também é palco de uma meditação guiada pela atriz Aline Riscado, embaixadora da Trancoso Running 2021.

Canoa Havaiana

Durante os dias 12, 13 e 14 o serviço estará disponível aos inscritos, mediante a apresentação do VIP PASS. A atividade ocorre em frente ao Fly Club, na Praia dos Nativos, local de chegada da Trancoso Running.

Clínica de Beach Tennis

Experiência exclusiva aos inscritos no evento, mediante apresentação do vip pass e que acontece nos dias 12,13 e 14. As quadras estarão montadas na Praia dos Nativos, em frente ao Fly Club.

Espaço Altinha

Também durante os dias 12, 13 e 14, em frente do Fly Club. A ação terá como padrinho o artista LK 3030

Clínica de Golfe

Nos dias 12 e 13, o Terravista Golf Course abre suas portas aos inscritos na Trancoso Running, mediante apresentação VIP PASS, para clínicas de golfe

Luau de encerramento TR2021 Sunset

O final da prova contará com um luau de encerramento ao som dos cantores Bruno Chelles, LK e DJ Paulo Beck, do grupo 3030. Além dos atletas com VIP PASS, o acesso será permitido também para quem tiver o friend pass, destinado aos acompanhantes dos participantes.

As inscrições são limitadas a 700 vagas e estão disponíveis no aplicativo TF Sports.

Fazem parte do cenário da Meia Maratona da Trancoso Running 2021 um campo de golfe, um pequeno trecho de asfalto de acesso a aeroporto particular, mata verde, praias, falésias, manguezais, seringal, pontes e trilhas. Um percurso inédito, com mais de 70% de seu trajeto passando por locais privados e que são totalmente desconhecidos pela maioria das pessoas. Fato esse que torna a corrida tão única. Além disso, no dia da prova, todos os atletas serão recepcionados pela organização no Teatro L´Occitane na parte da manhã, onde estão programadas outras ações.

A prova de 21 km terá sua concentração e largada no Teatro L´Occitane. Já a linha de partida dos percursos de 5 e 10 quilômetros estará no Quadrado, no centro histórico e um dos cartões postais do distrito de Trancoso. A chegada dos três percursos será no Fly Club, também com uma extensa programação aos participantes.

Confirmada para o dia 14 de novembro, a Trancoso Running tem como patrocinadora a Track & Field. O evento conta com o apoio do Teatro L´Occitane, Terravista Golf e Fly Club, além da Prefeitura de Porto Seguro, através das Secretarias de Turismo, Esporte, Saúde e Meio Ambiente.

Danilo Caboclo – SixComm Comunicação