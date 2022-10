Trancoso sedia festival 48 horas pela paz neste fim de semana; veja programação

A cidade de Trancoso, no sul da Bahia, vai sediar, nos dias 15 e 16 de outubro deste ano, o Festival 48 horas pela Paz. O evento contará com a participação de diversos artistas, autoridades e líderes religiosos com uma única finalidade: promover a paz. A inciativa, Promovida pela Embaixada da Paz, é apoiada por empresas multinacionais e terá uma programação com peace talks de personalidades e apresentações musicais de artistas como Stanley Jordan, Diego Figueiredo, Jaques e Paula Morelenbaum, Sandra de Sá, Luiz Caldas e Mariana Aydar.

CEO da Aquila Global Group, a maior consultoria de mobilidade global especialista em vistos americanos e cidadania europeia, presente nos EUA, Europa e Brasil, Lucas Lira afirma que o evento será um momento de grande relevância para lembrar que uma nação que não está em paz é fadada ao fracasso. “Nós ajudamos a propagar mundo a fora que o Brasil é um país pacífico e que os brasileiros são amorosos e felizes. Não poderíamos deixar de apoiar esta iniciativa que promove a paz não apenas no nosso país, mas também em todo o mundo”, destacou.

O evento é um Movimento Internacional pela Paz Mundial em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. E conta na programação com mesas redondas – “Peace Talks”, performances artísticas, atividades para o bem-estar e saúde, espetáculo de teatro, interações e apresentações musicais. Para participar, acesse a página do evento pelo Sympla.

A especialista em internacionalização de mulheres brasileiras, Bianca Baril, que acompanha o movimento de mulheres brasileiras pelo mundo inteiro, pondera que o alto índice de violência contra a mulher no país tem levado a uma assustadora fuga de mulheres para outros países em busca de segurança e proteção para si e para seus filhos e família. Os mais procurados são os EUA e países europeus.

“Estamos vivendo um momento mais que oportuno para promover e pedir pela paz no Brasil, sobretudo para as mulheres que são as maiores vítimas de um sistema de violência que cresce em nosso país. Este evento é sem dúvida uma oportunidade única para bradarmos todas juntas pela paz não apenas no Brasil mas também em todo o mundo”, afirma Bianca Baril.

Programação

15 de outubro (diurna gratuita)

10:00 | ABERTURA

10:15 | VIBRAÇÃO PELA PAZ MUNDIAL com Abdessa Miao You e convidados

11:15-12:15 | PEÇA GANDHI, UM LIDER SERVIDOR por João Signorelli

Noturna (paga)

17:00 | Abertura dos Portões

18:00 | HOMENAGEM A JOHN LENNON com Gabriel Guedes

19:00 | PEACE TALKS: INCLUSÃO E DIVERSIDADE com Sílvia Souza, Felipe Rigoni e Sonia Leszczynski, Carolina Andraus, Juliana Souza e Gabriela Araújo, Pajé Anhã e Jaçanã e Amanda Simeão

19:30 | PEACE TALKS: IMPORTÂNCIA DA PAZ NA SOCIEDADE com Padre Romão, Julius Wiedermann, Lama Daniel Rinpoche e Andre Strogenski, Andressa Caricio e Hellen Jacintho

20:40 | VIDEO MAPPING | Intervalo

21:20 | SHOW – CORAL

21:50 | PEACE TALKS: PAZ MUNDIAL ENTRE NAÇÕES com Cris Arcangeli, Priscila Pamela, Eduardo Suplicy, Humberto Martins (video)

18:20 | SHOW – YULIA & BandJazz INSTITUTO DESCOBRIR

21:00 | RICARDO BLAUSTEIN | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

22:20 | SHOW – MARIANA AYDAR 22:50 | SHOW – STANLEY JORDAN & DIEGO FIGUEREIDO

00:10 – 2:00 | DJS C.B.F – CLAUDINHA, BRINKO E FERNANDO

16 de outubro (diurna gratuita)

10:00 | LOVE OF YOGA com Lumina Lile

10:15 | CAFÉ COM DARMA com Abadessa Miao You

11:00 | BIBLIOTECA HUMANA com Juliana Souza, Jalisson Mendes, Coral, Zanco

Noturna (paga)

17:00 | Abertura dos Portões

18:00 | ABERTURA

18:05 | PEACE TALKS: SEGURANCA ALIMENTAR AGRICULTURA E A PAZ com Ana Claudia Michelin, Roberto Rodrigues (video), Bibiana Paranhos

18:20 | PEACE TALKS: ELEVANDO CONSCIÊNCIA – A PROMOÇÃO DA PAZ PELA ARTE E CULTURA com Elka Rubinstein, Pedro Bial (digital), Monge Daniel, Valeria Vieira (vídeo). Miguel Pereira Neto, João Signorelli, Cleo Pires (online)

19:00 | SHOW – JAQUES MORELENBAUM, PAULA MORELENBAUM E BARBARA GARCIA

19:40 | PEACE TALKS – O CAMINHO DA PAZ PELA ARTE E MÚSICA – Homenagem Derico com Mignon Pinho, Tom Cavalcante (digital), Antônio Fagundes (digital), Derico

20:10 | ENTREGA DE MEDALHAS E HOMENAGEM

20:40 | APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA SUL DA BAHIA

20:55 | SHOW – KADU LAMBACH

21:10 | SHOW – LUIZ CALDAS, SANDRA SÁ E DIEGO FIGUEIREDO

22:10 – 00:00 | DANI GEORG E ABIGAIL

SERVIÇO

Festival 48 horas pela Paz

Local: Teatro L’Occitane em Trancoso Bahia

Data: 15 e 16 de outubro

Acesse mais sobre a Embaixada da Paz: www.empaz.org.br e participe pelo Sympla