Transporte marítimo no Brasil manteve crescimento durante pandemia

O setor de transporte marítimo no Brasil manteve seu ritmo de crescimento durante a pandemia. Um levantamento da Antaq, agência reguladora do setor, mostra que o Brasil não ficou isolado em relação aos reflexos da crise porque houve um aumento das exportações e importações o que fez subir a demanda do setor.

No entanto, pela alta demanda surgiram outros problemas, principalmente de logística, como a falta de contêineres, como consequência aumentou o valor do frete do transporte marítimo.

A diretora Flavia Takafashi, que coordenou o grupo de trabalho afirmou que não há previsão a curto prazo para a situação voltar aos patamares anteriores à pandemia.

O estudo mostra ainda algumas dificuldades enfrentadas pelo setor do transporte marítimo e como elas impactaram as atividades, tais como congestionamento nos terminais, alterações no prazo de entrega, suspensão de rotas e escalas, chamadas omissões de escalas, que são cancelamentos dos acessos dos navios a determinado terminal portuário.

Também situações como tripulação dos navios com Covid, cancelamentos de embarque e desembarque são destaque do relatório da Antaq. A Agência apontou que essas dificuldades tiveram como consequência a perda de credibilidade do porto e de carga em navegação de cabotagem entre portos do mesmo país.

Economia Brasília Leila dos Santos / Guilherme Strozi Kariane Costa – Repórter da Rádio Nacional Antaq transporte marítimo fluvial 129:00