Trapzada tem tiroteio e pânico no Wet: ‘Nunca senti a morte tão perto’

O que era para ser um momento de descontração terminou em trauma na madrugada deste domingo (25). Quem estava curtindo o Trapzada, que é considerado o maior encontro de Trap nacional, no Wet Salvador, viu a música dar lugar ao som de tiros.

A situação aconteceu durante a apresentação do rapper L7nnon. “Era por volta de 3h quando a primeira correria aconteceu. Eu já estava para ir embora, perto da praça de alimentação, sentada, quando vi uma multidão vindo na minha direção e gritando que era tiro. Eu ouvi dois estampidos, mas muito abafados, porque o som estava ligado ainda. E a partir daí foi só terror, fiquei cerca de 15 minutos abaixada, no chão, assim como as pessoas que conseguiram correr até conseguir sair de lá. Nunca senti a morte tão perto, igual a ontem”, desabafou uma mulher que estava no local e preferiu não ter seu nome exposto.

Ela reclama ainda da falta de segurança do evento. “É um absurdo sobretudo por se tratar de um evento de grande porte e que contratou grandes nomes do rap nacional. Frequento shows de rap em vários cantos de Salvador e nunca vivi isso. Na saída, vi um grupo de PMs entrando, mas era quase 25 minutos da primeira correria. Houve quatro momentos de muita correria nesse espaço de tempo, de 3h até 3h30. E o pior, era um evento que tinha o público predominantemente de adolescentes”, completou.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada e enviou uma equipe da 82ª Companhia Independente da PM para o show, após denúncias de “tumulto na saída de um evento”, mas “ao chegar no local não foi detectada, entretanto, qualquer anormalidade”. Acrescentou ainda que “o patrulhamento foi intensificado na região”. Já a Polícia Civil disse que, até o momento, ninguém prestou queixa.

O caso também foi relatado nas redes sociais. “Eu acabo de presenciar um tiroteio no festival de trap “trapzada” em Salvador, pânico generalizado, eu e minha namorada saímos às pressas, ainda faltava o show de MC Cabelinho e delacruz”, escreveu um internauta no Twitter. Outras pessoas também relataram a situação no Instagram e reclamaram da falta de segurança no espaço.

O evento, que teve início às 18h, reuniu ainda outros grandes nomes nacionais, como Matuê, Cabelinho, Delacruz, Teto, Tz da Coronel e Welisson.

Procurada, a assessoria de comunicação da festa ainda não se posicionou.