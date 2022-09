Tratamento inédito para alopecia promove crescimentos dos fios. Veja!

A alopecia é um distúrbio causado por uma interrupção no ciclo de crescimento dos fios. Como consequência, ocorre a perda de cabelo ou pelos em qualquer parte do corpo. O tipo mais comum manifesta-se no couro cabeludo. A condição afeta homens e mulheres de todas as idades e etnias e, infelizmente, o tratamento eficaz tem sido escasso, longo e doloroso.

Até agora. A aprovação de um medicamento pela Food and Drug Administration (FDA) — Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos — pode acender as esperanças e mudar a vida daqueles que sofrem com a doença.

De acordo com o portal Upworthy, o remédio, chamado de Olumiant, funciona interferindo nas mensagens confusas do corpo que dizem para atacar os folículos capilares. No mercado desde 2018, a droga recém-aprovada é usada para tratamento da artrite reumatoide e, embora apresente efeitos colaterais leves a moderados, um deles é o crescimento capilar.

Essa descoberta chamou a atenção como tratamento para a alopecia areata. Segundo o site americano, ele é tomado por via oral.

A condição pode atingir homens e mulheres de todas as etnias“O acesso a opções de tratamento seguras e eficazes é crucial para o número significativo de americanos afetados pelo distúrbio. A aprovação ajudará a atender a uma necessidade significativa não atendida de pacientes com alopecia areata grave”, disse o médico Kendall Marcus, diretor da Divisão de Dermatologia e Odontologia do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos da FDA, no anúncio de validação do medicamento.

Apesar dos efeitos colaterais observados, como fadiga, infecções respiratórias, acnes, dores de cabeça e colesterol alto, os ensaios clínicos mostraram-se promissores. Entre 32% e 35% dos pacientes que receberam as duas doses testadas do Olumiant tiveram cabelo suficiente para cobrir 80% do couro cabeludo após 36 semanas. O outro grupo que recebeu placebo, apresentou resultado entre 3% e 5%.

Jada Pinkett Smith decidiu raspar a cabeça por não aguentar o tratamento longo e dolorosoO Upworthy explica que, até o momento, não existe um tratamento não invasivo eficaz para a alopecia e, mesmo que não seja fatal, a saúde mental do indivíduo pode ser gravemente afetada, com o surgimento de depressão e ansiedade.

No episódio recente do podcast Red Table Talk, a apresentadora Jada Pinkett Smith, esposa do ator Will Smith — que agrediu Chris Rock no Oscar 2022, após o artista fazer uma piada sobre a sua calvície —, explicou como os tratamentos são dolorosos, por isso, decidiu abandoná-los e raspar a cabeça.

Inclusive, no mesmo episódio, um dermatologista explicou que o procedimento localizado envolve picadas de agulha diretamente no couro cabeludo com a medicação. O processo é demorado, angustiante e requer visitas frequentes ao médico na tentativa de evitar mais queda de fios.

Mesmo que alguns efeitos colaterais assustadores possam aparecer, a aprovação do Olumiant oferece esperança para muitos e abre os caminhos para pesquisas e opções melhores em relação ao atual tipo de tratamento oferecido.

Causas Entre as principais causas para o surgimento da alopecia areata estão micose no couro cabeludo, estresse, uso de medicamentos, reação hormonal pós-parto, uso de produtos químicos inadequados, lúpus eritematoso sistêmico e doenças como hipotireoidismo, hipertireoidismo e sífilis secundária.

