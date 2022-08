Travessia: conheça os personagens de Chay Suede e Marcos Caruso na próxima novela das nove

‘Travessia’, escrita por Gloria Perez, estreia em outubro e nós estamos alvoroçados para saber mais e mais sobre a próxima novela das nove da Globo. Por isso, chegou a hora de conhecermos os personagens de Chay Suede e Marcos Caruso, respectivamente, Ari e Dante.

Na trama, Marcos vai dar vida a Dante, um professor humanista especialista na história do Maranhão. Além disso, ele também é mentor de Ari desde que ele era bem pequeno e vê no moço a possibilidade de também colocado na luta pela preservação da região.

Já o personagem de Chay vai acabar investigando a vida de Guerra — vivido por Humberto Martins — sendo ele dono de uma construtora. Apesar disso, ele precisará ir ao Rio de Janeiro para conseguir provas e evitar que o ricaço acabe com o casarão histórico do local.

Chay suede e Marcos Caruso terão personagens em ‘Travessia’ (Foto: Reprodução)

Como Ari entrará na empresa de Guerra? Ari não vai revelar de primeira qual é o seu foco ao tentar entrar ali. Por isso, ele vai aproveitar para ter uma amizade com Talita, namorada do investigado. Vai que, assim, ele consegue conhecer a empresa?

A partir disso, ele vai se aproximar de Chiara, interpretada por Jade Picon, a filha adotiva do ricaço. Tudo sempre com a intenção de ficar por dentro do que acontece na empresa e, finalmente, colocar o plano em prática.

Como um bom responsável, Dante vai dar aquele puxão de orelha em Ari para alertá-lo de que ele “está se afastando de seus ideais e objetivos”. “Admirar uma ideia não é a mesma coisa que ter a capacidade de vivê-la”, reforçará o professor.

