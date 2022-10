Travessia: Guerra faz exigência insana para Ari ficar com Chiara

Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon) vão emplacar um namoro nos próximos capítulos de Travessia, nova novela das 21h da Globo. Quem não vai gostar nada dessa novidade será Guerra (Humberto Martins), pai da patricinha. Ele resolverá ter uma conversa séria com o rapaz e fará uma exigência insana para permitir o namoro com a filha.

Durante o período que Brisa estiver em cárcere, um boato sobre ela circulará no interior maranhense. Núbia (Drica Moraes), por sua vez, não perderá tempo e correrá para revelar ao filho, que estará aflito sem notícias da noiva. Revoltado, ele decidirá largar mão de Brisa e se entregar de vez aos encantos de Chiara. Os dois começarão a namorar sério e isso deixará Guerra inquieto.

No final, o milionário entregará a chave de um apartamento da construtora para Ari morar e avisará ao arquiteto que, se ele for assumir uma relação com Chiara, deverá cortar seu passado pela raiz. Ou seja, Ari deverá esquecer que Brisa existiu na sua vida, bem como deverá renunciar às suas origens no Maranhão.

