Travessia Salvador-Mar Grande é interrompida até às 10h30

Após a embarcação das 8h, a travessia Salvador-Mar Grande será interrompida por duas horas e meia nesta sexta-feira, 1º. O motivo é o período de maré baixa prolongada. Às 10h30, as embarcações voltarão a sair normalmente.Não haverá o último horário saindo de Salvador, às 19h30, pelo mesmo motivo. A última embarcação saindo do Terminal de Vera Cruz está mantida, às 18h.As saídas, tanto partindo de Salvador como da Ilha de Itaparica, têm tido movimento moderado. A travessia tem saídas a cada meia hora. Há a expectativa para aumento do tráfego a partir das 13h, quando mais pessoas se deslocam de Salvador para passar o fim de semana na Ilha de Itaparica.