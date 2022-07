Travessia Salvador-Morro de São Paulo ganha mais um horário 

Agora os usuários que fazem a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, contam com mais um horário nos dois sentidos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra o sistema, agora de Salvador saem catamarãs às 9h, 10h30, 13h e 14h30 (novo horário). Já de Morro de São Paulo, está sendo retomado hoje o horário das 15h (novo horário), que é o último com destino à capital. As demais saídas do Morro ocorrem às 9h, 11h30 e 14h.

As passagens para Morro de São Paulo podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro. No sentido Salvador-Morro, a tarifa é R$ 138,70. No sentido inverso, saindo de Morro de São Paulo, o bilhete custa R$ 127,80.

Passeio às Ilhas

As escunas que operam o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos estão saindo do Terminal Náutico desde às 8h e têm boa procura moderada pelos baianos e turistas. No roteiro do tour, as escunas fazem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e retornam às 17h30 a Salvador.

Nesta manhã, os movimentos de embarque no Terminal Náutico da Bahia, na capital, e no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, foram moderados. Ao todo, oito embarcações fazem a operação com intervalos de meia em meia hora nos dois sentidos. Não há registro de filas.

Maré baixa

A maré baixa forçou uma interrupção temporária na Travessia Salvador – Mar Grande neste sábado (16). De acordo com a Astramab, a pausa foi das 9h15 às 12h30.