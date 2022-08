TRE divulga tempo de propaganda gratuita de candidatos ao GDF. Veja

A partir desta sexta-feira (26/8), começa a veiculação da propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de TV e rádio. Para o Distrito Federal, o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE/DF) realizou o sorteio e definiu a ordem que cada partido, coligação ou federação aparecerá nos meios de comunicação. O tempo de exibição de cada candidato também foi divulgado.

De acordo com o sorteio, realizado na última sexta-feira (19/8), a veiculação para os candidatos ao GDF começará pela federação Brasil da Esperança — composta por PT/PCdoB/PV. O representante do grupo, Leandro Grass (PV) terá, no total, 1 minuto e 44 segundos nos meios de comunicação.

Depois, será a vez da federação Psol/Rede. A postulante ao Buriti Keka Bagno (Psol) terá 22 segundos no total. Em seguida, virá o PDT de Leila Barros, que terá 46 segundos disponíveis.

A coligação Unidos pelo DF — que soma MDB, PP, PL, Avante, Solidariedade e Pros — apresenta o atual governador e candidato à reeleição Ibaneis Rocha (MDB) e terá pouco mais de 3 minutos.

Veja a relação completa:

Regras Rádio e televisão vão transmitir as propagandas eleitorais gratuitas em dois blocos a cada dia. De segunda-feira a sábado, no rádio, a primeira veiculação será das 7h às 7h25. O segundo bloco começa ao meio-dia e vai até 12h25. Na televisão, as exibições acontecem entre 13h e 13h25 e 20h às 20h25.

Às segundas, quartas e sextas-feiras serão exibidas propagandas dos candidatos a senador, a deputado distrital e a governador. Nos outros dias, será a vez dos candidatos à Presidência.

As emissoras de rádio e os canais de TV aberta são obrigadas a incluir o conteúdo na programação diária.

A distribuição para os candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Câmara Legislativa do DF pode ser consultada aqui.

Análise Para o cientista político Nauê Bernardo, a propaganda eleitoral gratuita nesses meios de comunicação ainda é muito importante, mesmo com o domínio da internet.

“A internet trás um alcance maior, mas há algumas dificuldades de como o alcance vai ser qualificado. Ou seja, como o candidato vai fazer com que as pessoas consigam de fato considerar aquilo que ele tem a dizer. Os discursos políticos têm uma difusão diferente de uma divulgação de produto. É algo mais complexo de se vender”, diz.

Apesar disso, segundo o especialista, o tempo de cada candidato não é decisivo, como já foi em pleitos anteriores. “Não pode ser descartado, mas não é mais possível falar em uma campanha em que se ignora totalmente o meio digital”.

Ordem de exibição Durante o primeiro turno, no DF, as exibições de propaganda eleitoral gratuita vão começar pela Rede Globo — que vai exibir as mensagens de 26 de agosto até 31 de agosto. A

Em seguida, as propagandas serão transmitidas na Record TV e, após, no SBT. Veja o cronograma:

de 26/08 a 31/08 – Rede Globo ; de 01/09 a 06/09 – Record TV; de 07/09 a 12/09 – Sistema Brasileiro de Televisão – SBT; de 13/09 a 18/09 – Rádio e Televisão Bandeirantes – TV BAND de 19/09 a 24/09 – Empresa Brasileira de Comunicação – EBC de 25/09 a 29/09 – TV Brasília Em caso de 2º turno, a distribuição ficará da seguinte forma:

de 07/10 a 10/10 – Rede Globo ; de 11/10 a 14/10 – Record TV; de 15/10 a 18/10 – Sistema Brasileiro de Televisão – SBT; de 19/10 a 22/10 – Rádio e Televisão Bandeirantes – TV BAND de 23/10 a 25/10 – Empresa Brasileira de Comunicação – EBC de 26/10 a 28/10 – TV Brasília Entre as emissoras de rádio, a ordem definida por sorteio terá início pela CBN. Veja:

de 26/08 a 01/09 – Rádio CBN; de 02/09 a 08/09 – Radio Band News FM; de 09/09 a 15/09 – Rádio Câmara; de 16/09 a 22/09 – Rádio Senado; de 23/09 a 29/09 – Rádio Justiça. Distribuição do 2º turno:

de 07/10 a 11/10 – Rádio CBN; de 12/10 a 16/10 – Radio Band News FM; de 17/10 a 20/10 – Rádio Câmara; de 21/10 a 24/10 – Rádio Senado; de 25/10 a 28/10 – Rádio Justiça.