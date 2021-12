Trecho da BR-101 fragmenta entre Eunápolis e Itabela, após chuvas

Destaque



Publicado em 23 de dez de 2021 e atualizado às 13:51

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Parte da rodovia BR-101, cedeu no trecho que liga os municípios de Itabela e Eunápolis na manhã desta quinta-feira (23) de dezembro, interditando a pista na altura do km 730.

Pessoas que seguiam pela rodovia alertaram as autoridades, após a pista ceder devidos as chuvas que caíram nas últimas horas.

No existe uma tubulação que funciona como equipamento de drenagem, no entanto, o excesso de chuvas fragmentou parte da via.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi notificado sobre o problema na rodovia federal e deverá providenciar os reparos o quanto antes.

A interdição do trecho provocou imenso congestionamento de veículo nos dois lados da rodovia, ainda sem previsão de liberação.