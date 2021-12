Trecho rodovia BR-101 entre Itabela e Eunápolis é liberado

Destaque



Publicado em 25 de dez de 2021 e atualizado às 11:40

No final da tarde de sexta-feira (24) véspera de Natal, a rodovia BR-101 foi liberada no trecho entre Itabela e Eunápolis, bloqueada após parte da pista ceder.

As fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias, tem promovido destruição de rodovias, impedido o tráfego de veículos e aumentado a preocupação de famílias, também dos condutores.

O trabalho realizado pelas equipes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) avançou noite a dentro, após as primeiras notificações, mas a via somente foi liberada para trânsito dos veículos cerca de 30 horas depois.

As autoridades orientam redobraram atenção nos trechos, pois ainda necessitam de outras reparos.