Trechos da Tancredo Neves tem trânsito alterado devido a obras

O trânsito na região da Avenida Tancredo Neves, em Salvador, sofrerá algumas alterações a partir deste sábado (2), devido as obras de requalificação da via, que estão em fase final.

A primeira mudança no tráfego de veículos na região inicia às 8h, com o fechamento de uma saída da via marginal em frente ao banco Itaú, no sentido orla.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), um novo acesso será aberto em frente ao Edifício Mundo Plaza Empresarial.

Com isso, o fluxo de veículos no trecho entre o banco Itaú e a nova saída passa a ser de sentido duplo.

A mudança é definitiva e vai facilitar o acesso dos condutores aos edifícios empresariais Suarez Trade e Mundo Plaza e ao Viaduto Mamede Paes Mendonça.

Interdição noturna

Entre os dias 4 (segunda-feira) e 8 de abril (sexta-feira), o trânsito em parte da Avenida Tancredo Neves, no sentido orla, será interditado das 23h às 5h.

O bloqueio acontece no trecho entre a passarela em frente ao Centro Empresarial Iguatemi e o Viaduto Mamede Paes Mendonça (em frente ao Jornal A Tarde).

A interdição é necessária para a realização do serviço de nivelamento da pista atual e da nova ponte sobre o Rio Camarajipe (duplicação da LIP).

Como opção de tráfego, os condutores que vêm da Avenida ACM e desejam seguir para a Avenida Tancredo Neves, para a Avenida Magalhães Neto ou para a orla de Salvador devem utilizar a Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) e a Rua Marcos Freire (em frente à Tend Tudo).

Não haverá alteração no tráfego para os veículos que desejam seguir em direção à Rodoviária.

Interdição total

Já no final de semana dos dias 9 e 10 de abril, o trânsito permanecerá interditado completamente no trecho citado acima também durante o período do dia, ou seja, no sábado e domingo não será permitido tráfego de veículo em nenhum momento.

O bloqueio é necessário para possibilitar o asfaltamento da via e a finalização dessa etapa das obras.

A previsão é que no dia 11 de abril (segunda-feira), a partir das 5h, o serviço seja concluído e o trânsito totalmente liberado.

Ao transitar pelo trecho onde a intervenção será realizada, os condutores devem ter cautela, já que passarão próximos às obras que ocorrem no trajeto.

Durante o período da interdição, a sinalização será reforçada no local para informar os condutores. Agentes de trânsito e transporte também estarão ajudando a orientar a população.