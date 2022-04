Tremor de terra é registrado em Jacobina na tarde desta sexta-feira (22)

Um tremor de terra, de magnitude preliminar 1.2 mR, foi registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na região do município de Jacobina, no norte da Bahia, nesta sexta-feira (22). O registro ocorreu às 16h14 da hora local.

Até o momento desta publicação não há informações de moradores do município de Jacobina terem escutado ou sentido o evento.

O último tremor registrado no município baiano ocorreu na terça-feira (19). O evento, que foi sentido e ouvido pela população da localidade de Jaboticaba, no município de Jacobina, teve sua magnitude preliminar calculada em 1.3 mR.

O LabSis/UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e também na região Nordeste do país.