Tremor de terra é registrado na cidade de Jequié

Um tremor de terra foi registrado na cidade de Jequié, na noite de quarta-feira (19), no sudoeste da Bahia. Segundo o Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis/UFRN), a magnitude preliminar calculada foi de 2.9 na escala Richter. Cinco cidades baianas registraram tremores no mês de outubro.

Ainda de acordo com o LabSis/UFRN, o tremor foi registrado às 21h55 pelas estações sismográficas operadas na região do município. Moradores das proximidades relataram que ouviram panelas e copos tremerem.

O último evento registrado e divulgado no estado ocorreu no último dia 12, no município de Jaguarari, quando evento teve sua magnitude de 2.5 na escala Richter.

Além de Jequié e Jaguarari, no mês de outubro já foram registrados tremores de terra nas cidades baianas de Boa Vista do Tupim, Curaçá e Jacobina.