Três anos longe das novelas, Marina Ruy Barbosa quebra o silêncio e revela se volta para a TV

Ainda contratada da Globo, Marina Ruy Barbosa segue longe das novelas desde 2019, quando atuou em ‘O Sétimo Guardião’. Durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, a atriz quebrou o silêncio e falou sobre a possibilidade de voltar para as telinhas da televisão.

“Sim, tenho conversado sobre [volta à TV]. Ainda estou contratada da Globo, mas ainda não bateram o martelo”, revelou. “Estou focada na minha marca, que é a minha bebê, a Ginger, de dois aninhos. Eu, como uma apaixonada pela moda, estou cada vez mais nessa área, me dedicando muito”, explicou Marina.

Marina Ruy Barbosa faz revelação sobre autoestima Recentemente, Marina Ruy Barbosa abriu sua caixinha de perguntas e respostas nos Stories do Instagram para conversar com seus seguidores. Ao ser questionada sobre autoestima, a modelo fez um desabafo inspirador e revelou alguns assuntos pessoais.

“O que fazer para aumentar a autoestima? Nem me olho no espelho mais”, questionou uma internauta. “Quando eu era mais nova era bem insegura. Tinha a autoestima muito baixa, real. Fui crescendo e entendendo meu valor em todos os aspectos. Aprendi o quanto o fato de eu ser eu, exatamente da forma que eu sou, de jeito, psicologicamente, etc, me tornam exatamente única”, respondeu a modelo.

“Porque a sociedade sempre está nos comparando. E apontando defeitos e problemas na gente. E se a gente cai nessa cilada, sempre vamos nos sentir insuficientes. Mas eu penso: ‘Seja você mesmo, porque todos os outros já existem’. Ou seja, procuro ser a minha melhor versão”, finalizou Marina.

