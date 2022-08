Três ex-atletas do Cruzeiro concorrem ao prêmio craque da Libertadores 2022

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (30/8) a lista de seis jogadores indicados ao prêmio Craque da Copa Libertadores de 2022. Dos finalistas, três já vestiram a camisa do Cruzeiro: Rony (Palmeiras), Arrascaeta (Flamengo) e Vitor Roque (Athletico-PR).

Além deles, outros três estão na disputa: Raphael Veiga (Palmeiras), Pedro (Flamengo) e Lucas Janson (Vélez Sarsfield).

Rony jogou no Cruzeiro em 2015 na equipe sub-20. Posteriormente, foi emprestado ao Náutico e, depois, vendido ao Albirex Niigata por cerca de R$ 4 milhões. Em 2018, foi comprado pelo Athletico Paranaense, clube no qual conquistou a Copa do Brasil. Chegou ao Palmeiras em 2020 e se tornou um dos maiores ídolos da história, com seis títulos, sendo duas Libertadores.

Já Arrascaeta atuou por quatro temporadas, entre 2015 e 2018, pelo Cruzeiro e conquistou o bi da Copa do Brasil (2017 e 2018) e um Campeonato Mineiro (2018). Com 50 gols, o uruguaio é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube celeste – perdeu o posto para Marcelo Moreno, em 2021, que tem um a mais.

Em 2019, o uruguaio foi vendido ao Flamengo por 18 milhões de euros (R$ 79,5 milhões na cotação da época). Desse valor, o clube mineiro ficou com 13 milhões de euros (R$ 55,25 milhões), pois detinha 50% dos direitos econômicos do jogador.