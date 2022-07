Três experiências da Bahia são premiadas em Mostra de iniciativas inovadoras da Saúde

Três experiências da Bahia foram premiadas na 17ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS, realizada no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado esta semana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A premiação da mostra foi na noite desta quinta-feira (14). Dentre os 336 trabalhos apresentados no congresso, 23 foram da Bahia, que tradicionalmente é destaque da premiação.

O município de Quixabeira, no centro-norte, recebeu o prêmio de melhor experiência municipal da Bahia com o projeto “Saúde Bucal ao alcance de todos: atendimento odontológico noturno chega às comunidades rurais”, de autoria de Erilberto Oliveira Lima. Como reconhecimento, o trabalho será registrado com um documentário do Projeto “Webdoc Brasil, aqui tem SUS”.

Já na temática Atenção Básica, a premiação foi para o município de Ubaitaba, no sul, com o projeto “TEABRAÇA: do lado de fora, olhando para dentro de quem vive com autismo em Ubaitaba”, de autoria de Tamires Sampaio, e para o município de Jaguaripe, com o trabalho “Monitoramento e teleatendimento: estratégias utilizadas no acompanhamento de casos durante a pandemia, de autoria de Lilia Uzeda.

“Os últimos dois anos foram especialmente difíceis para os municípios, por isso, todos que conseguiram chegar até aqui são verdadeiros guerreiros. Todos merecedores do nosso reconhecimento, assim como todos os gestores e gestoras municipais de saúde e trabalhadores da saúde que estão na ponta, na labuta diária, levando saúde para todos, se reinventando diante dos desafios, fortalecendo o SUS diuturnamente e cuidando da nossa gente. Esse é o SUS que fazemos, acreditamos e trabalhamos com muito orgulho. Viva a Bahia, viva o SUS”, comemorou Stela Souza, presidente do Cosems Bahia.

O objetivo da mostra é valorizar iniciativas inovadoras desenvolvidas pelos profissionais de saúde que atuam nos municípios brasileiros e estimular o intercâmbio de trabalhos bem-sucedidos na gestão local do Sistema Único de Saúde (SUS). Os Cosems dos estados são atores centrais na mostra, realizada pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), por promoverem os encontros estaduais e movimentarem os municípios, o que possibilita mobilizar os profissionais para inscreverem seus trabalhos, qualificar a exposição das experiências, como também avaliar e selecionar as de maior destaque para compor a Mostra em âmbito nacional.