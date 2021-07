Três graves acidentes de trânsito são registrados neste fim de semana em Itamaraju

Destaque



Publicado em 26 de jul de 2021 e atualizado às 13:53

O final de semana foi marcado por três graves acidentes de trânsito envolvendo motocicletas no município de Itamaraju.

As equipes do SAMU 192 e Polícia Militar foram notificadas para atendimentos com saldo de pelo menos três jovens feridos.

Num dos casos ocorrido durante do sábado (24), o condutor de uma motocicleta Honda Pop, de cor vermelha colidiu com veículo de passeio às margens da BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, na altura do KM 819, próximo ao Bairro Corujão, perímetro urbano do município.

De acordo com informações, o segundo acidente foi registrado na região da Fazenda Palmeiras, região rural do município, onde o condutor de uma motocicleta teria perdido e controle da direção e atingido uma cerca de arame.

O último acidente envolveu um casal e ocorreu no bairro de Fátima nas proximidades da Instituição APAE, onde o jovem sofreu graves lesões com fratura na região do maxilar. O mesmo permanece aguardando transferência para uma unidade com maiores recursos no tratamento de casos de trauma.

Em todos os casos as vítimas de nomes não divulgados pela polícia foram encaminhadas inicialmente para o Hospital Municipal de Itamaraju. Onde os familiares foram orientados sobre as transferências com base no Sistema de Regulação de Urgência e Emergência (SUREM), referente a gravidade de cada caso.

A polícia segue investigando as causas dos acidentes.