Três pré-candidatos de oposição se unem para disputa das eleições do Vitória

Os grupos Movimento Novo Vitória, liderado por Victor Mendes, Raiz Rubro-Negra, liderado por Marcus Sarmento, e Um Nome na História, liderado por Jaílson Reis, decidiram se unir e lançar chapa única para a disputa das eleições do Vitória, que acontecerão no dia 17 de setembro. Inicialmente, eles pretendiam concorrer separadamente. O anúncio foi feito através das redes sociais.

Com a coligação, ficou definida a composição da chapa “Movimento Novo Vitória”. Victor Mendes concorrerá à presidência do clube, com Jaílson Reis como vice-presidente. “Sei que tanto eu, como Marcus e Jaílson somos capacitados para assumir o clube, por isso, inicialmente, nós três lançamos candidaturas. Mas, percebemos que a união é o melhor caminho para o Vitória. Em comum acordo, definimos a chapa e vamos entrar forte nessa eleição”, afirmou Victor Mendes na publicação.

Marcus Sarmento será o candidato a presidente do Conselho Deliberativo – e João Borja a vice-presidente do órgão. Já a chapa para a disputa das eleições do Conselho Fiscal será formada por Geraldo Del Rei para presidente e Hans Ungar Neto para vice-presidente.

Na segunda-feira (29), todas as chapas que pretendem concorrer ao pleito do Vitória precisarão se inscrever oficialmente.