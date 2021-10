Três suspeitos de roubo morrem em confronto com a Rondesp na BR-101

Policial



15 de out de 2021

Três suspeitos de roubo foram mortos durante um confronto com policiais militares da Rondesp, por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira (15), na BR-101, trecho entre as cidades de Eunápolis e Itabela.

De acordo com as informações da Rondesp, eles integravam uma quadrilha que, horas antes, teria cometido um assalto no município capixaba de São Gabriel da Palha, a cerca de 380 quilômetros de Eunápolis.

A polícia informou ainda que se deslocou até a rodovia após uma denúncia indicar que os suspeitos do roubo fugiram em direção ao extremo sul baiano, em um carro modelo Volkswagen/Up, placa PJF-7C35, cor branca.

Armas e produtos apreendidos com o trio

Os policiais informaram que, ao localizarem o veículo, começaram a realizar um acompanhamento tático, momento em que seus ocupantes desembarcaram e começaram a atirar. No revide, eles acabaram atingidos e morreram enquanto eram socorridos ao Hospital Regional.

Ainda de acordo com a Rondesp, foram apreendidas três armas de fogo, 15 celulares – sendo que cinco eram de uso pessoal -, além de alguns equipamentos eletrônicos.

Os corpos estão no Instituto Médico Legal, no bairro Pequi. Dois mortos foram identificados até o momento: Guilherme Almeida, que atuava como motorista por aplicativo, utilizando o mesmo carro apreendido na ação policial, e Gustavo Silva da Hora, 21 anos, que já tinha passagem por roubo e era suspeito de assalto a uma joalheria no centro de Eunápolis.

