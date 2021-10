Três Tambores na Costa do Cacau: 1º Circuito da região aconteceu no Racho Conrado

Região / Mundo



Publicado em 8 de out de 2021 e atualizado às 22:10

Promovido pelos Haras Dois Irmãos e o Rancho Conrado, com recorde de inscrição no estado, a primeira etapa de Três Tambores do 1º Circuito SBQM Sul Baiano de Quarto de Milha, aconteceu entre os dias 1,2 e 3 de outubro, no Parque Teclo Conrado, entroncamento de Itapé, em uma mega estrutura.

As prova dos três tambores, é uma das atividades favoritas de muitos frequentadores de festas do peão como competição esportiva, mas pouco praticada aqui na Bahia. A modalidade que exige velocidade e coordenação motora excepcional por parte do cavaleiro ou da amazona.

Transmitido ao vivo pela TVI, e também através do site TVYPLAY.COM.BR com uma infraestrutura profissional, e sobre o comando do diretor comercial da TV Airton França, e uma equipe de profissionais da emissora, realizaram uma excelente cobertura do evento.

Marcos Conrado é destaque na competição

Foi destaque na competição o atleta baiano Marcos Conrado e RCH Nanas Guy (A Flecha Dourada), campeões da categoria Amador e da categoria Amador Principiante na competição. Na oportunidade, Marcos Conrado, dedicou a sua vitória a todos aqueles que acreditaram na iniciativa, e em especial aos seus familiares. Confira aqui os vencedores desta 1º etapa Clicando Aqui

A continuidade das etapas da competição acontecerão entre os dias 12, 13 e 14 de novembro no H2I, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2022, e 18,19 e 20 de janeiro de 2022, ambas no Racho Conrado