Três titulares do Vitória passam por avaliação médica na Toca

Três jogadores do Vitória ficaram no departamento médico da Toca do Leão na reapresentação desta segunda-feira (5). O zagueiro Marco Antônio está com um edema no pé, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni reclamou de dor muscular e o atacante Rafinha está com dor na coxa.

Os demais atletas que começaram em campo no último domingo (4) passaram pelas atividades regenerativas de praxe depois dos jogos. Após empatar sem gols com o ABC, no Barradão, o Vitória se prepara para reencontrar a equipe potiguar, sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Os atleta que ficaram no banco ou que atuaram menos de 45 minutos participaram de um coletivo. O time formado por João Cabral, Thiaguinho, Carlos, Ewerton Páscoa e Ruan Nascimento; Zé Vítor, Alan Pedro e Foguinho; Luidy, Dinei e Alisson Santos venceu por 3×0. Os gols foram assinados por Alan Pedro, Foguinho e Luidy.

A outra equipe contou com Yuri, Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, John e Sanchez; João Pedro, Gustavo Blanco e Gabriel Santiago; Roberto, Rodrigão e Hítalo.

O elenco do Vitória vai ganhar folga na terça-feira (6) e retomará os treinamentos na quarta-feira (7), quando iniciará de fato os ajustes para o jogo contra o ABC, válido pela quarta rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo C, atrás do líder ABC, dono de sete pontos, e do Figueirense, que soma seis. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.