Treta! Valesca Popozuda detona Karina Bacchi e cita filho da famosa: “Que não seja babaca”

Após a polêmica envolvendo a influenciadora Karina Bacchi, que criticou a atriz Giovanna Ewbank por ter reagido contra uma mulher que fez ataques racistas contra seus filhos, Titi e Bless, o assunto voltou à tona nas redes sociais neste sábado (13).

Isto porque o posicionamento dividiu opiniões e, desta vez, a cantora Valesca Popozuda também resolveu se pronunciar sobre o assunto. Na ocasião, ela detonou a atitude de Karina e destacou que torce para que o filho da apresentadora, Enrico, de apenas 5 anos, não se torne igual a ela.

“É dona Karina, quando o seu filho loirinho de olhos azuis crescer, eu espero do fundo do meu coração que ele não seja um ser humano babaca igual a mãe…”, escreveu ela nos comentários de uma publicação do Instagram.

Karina Bacchi pede desculpas à Giovanna Ewbank Com a repercussão negativa do comentário feito por Karina Bacchi, que fez uma crítica à atriz Giovanna Ewbank, a loira decidiu pedir desculpa pelo que aconteceu.

Na ocasião, Bacchi garantiu que não compactua com atitudes racistas e destacou que não tinha intenção de magoar os envolvidos.

“Jamais sentirei a dor de muitos, mesmo desejando diariamente ajudar a curar feridas. Apesar de também sentir minhas dores e as dores alheias muitas vezes não compartilhadas. Minha intenção jamais será ferir, pois ainda desejo sim ver mais paz no mundo. Mesmo também recebendo insultos daqueles que distorcem minhas palavras ou creem em algo que não sabem a fundo”, começou ela.

