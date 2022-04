Trio brilha em goleada do PSG diante do Lorient pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain goleou o Lorient por 5 a 1 neste domingo, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Francês. A partida foi no Parque dos Príncipes e contou com uma exibição de gala do trio Neymar, Messi e Mbappé.

O primeiro gol foi de Neymar e saiu aos 12 minutos do primeiro tempo. O craque brasileiro recebeu passe de Mbappé por dentro e saiu na cara do goleiro adversário, tendo o trabalho apenas de escolher o canto para bater.

O PSG ampliou aos 28, dessa vez com Mbappé. O ponta recebeu passe de Gueye e concluiu com tranquilidade, anotando seu 16º gol no torneio.

O Lorient descontou aos 11 minutos da segunda etapa, com o atacante Terem Moffi. Porém, os mandantes logo sacramentaram a vitória e um placar elástico.

Aos 22, Mbappé anotou seu terceiro, concluindo passe do lateral-direito Hakimi. Depois foi a vez de Lionel Messi finalizar com categoria na pequena área após grande passe de Kylian.

No último minuto de jogo, Neymar fechou o marcador aproveitando passe de Mbappé. O ponta de 23 anos deu três assistências na partida.

Com esse resultado, o PSG se isola ainda mais na liderança do Campeonato Francês, com 68 pontos, 12 a mais em relação ao Olympique de Marselha. O Lorient, por sua vez, fica na 16ª posição, com 28.

Veja outros jogos da rodada do Campeonato Francês:

Strasbourg 1 x 0 Lens

Clermont 2 x 3 Nantes

Metz 1 x 2 Monaco

Montpellier 1 x 2 Brest

Saint-Étienne 2 x 4 Olympique de Marselha

Troyes 1 x 0 Reims

Lyon 3 x 2 Angers