Trio do Atlético fica fora da Seleção no álbum da Copa; veja ‘convocados’

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar, publicado pela Panini, chegou às bancas nesta sexta-feira (19). O trio do Atlético que foi convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira ao longo do ciclo preparatório para o Mundial está fora da edição.

O goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk foram lembrados pelo comandante em diferentes momentos da preparação para a competição, que ocorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Neste momento, o atleticano com mais chances de convocação para a Copa é Guilherme Arana. Ele tem sido constantemente observado pela comissão técnica da Seleção e briga por uma das duas vagas para a lateral esquerda.

Tite tem menos de três meses para divulgar a lista final com os 26 jogadores convocados para a disputa do hexacampeonato mundial. Porém, o livro ilustrado do Mundial já divulga uma espécie de “convocação”, com 18 nomes (veja a lista dos brasileiros “convocados” pelo álbum na galeria acima nesta matéria).