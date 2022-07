Trio morre em confronto com a polícia no conjunto Santa Helena, em Salvador

Um grupo responsável por roubos, praticados por meio de transações em dois sites de compras, foi morto durante confronto com policiais da 7ª Delegacia Territorial (DT), do Rio Vermelho, nesta quarta-feira (20). Douglas da Boa Morte Santos, de 27 anos, Joeverson do Nascimento Silva, 18, e outro homem identificado pelo pré-nome de Vanderson, foram localizados durante investigações em campo, no Conjunto Habitacional Santa Helena, no Engenho Velho da Federação.

Com o trio foi apreendido uma submetralhadora com carregador, revólveres, munições, porções de cocaína e maconha, além de aparelhos celulares e embalagens para os entorpecentes. Os criminosos receberam os policiais a tiros e houve um confronto. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo, socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram.

Conforme o titular da 7ª DT / Rio Vermelho, Nilton Borba, mais de 40 registros naquela unidade, referem-se a roubos praticados pelo grupo. “Eles já estavam sendo investigados e outros envolvidos estão sendo procurados. Estes criminosos costumavam marcar o encontro com as vítimas, que anunciavam os produtos nos sites de compras, no conjunto habitacional, onde eram roubadas”, detalhou.

Também deram apoio a ação, equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da 6ª e 14ª Delegacias Territoriais (DTs), do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).