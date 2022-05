Triplex do Guarujá será sorteado em site neste sábado (28/5)

O famoso apartamento triplex localizado no Condomínio Solaris, na cidade paulista de Guarujá (SP), será sorteado neste sábado (28/5). Atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo então juiz Sergio Moro na operação Lava Jato, o imóvel foi comprado pelo empresário brasiliense Fernando Gontijo.

Para participar, é necessário se inscrever na plataforma Pancadão, que promove o sorteio e cobra assinatura no valor de R$ 19,99.

Ao entrar no site, o sorteio é anunciado com a frase em destaque “Concorra ao triplex mais polêmico do Brasil”. Em 2018, o imóvel foi arrematado por Gontijo por R$ 2,2 milhões, lance mínimo estabelecido.

Em abril, ele também foi disponibilizado para uma curta estadia de dois dias pelo valor simbólico de R$ 49,90, por meio da plataforma Airbnb.

Veja o anúncio do sorteio:

Relembre o caso

A propriedade foi atribuída ao ex-presidente durante a Operação Lava Jato. O triplex foi o centro da acusação que levou à condenação e à prisão do petista por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Após ficar 580 dias preso em Curitiba, Lula foi solto em novembro de 2019 depois de interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu a prisão imediatamente após condenação em segunda instância. Condenado no TRF-4 a 8 anos e 10 meses de prisão, Lula ainda tinha recursos pendentes.

Em junho deste ano, o plenário do Supremo validou decisão da 2ª Turma que declarou o Moro parcial no caso do triplex do Guarujá. Com isso, a condenação foi anulada e o processo deveria voltar ao ponto inicial. O Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do caso e pediu o arquivamento do processo.

Em janeiro deste ano, a 12ª Vara Federal Criminal de Brasília determinou o arquivamento do processo.

