Troféu Brasil de Natação começa com recordes e índices para o Mundial

O primeiro dia de Troféu Brasil de Natação começou, nesta segunda-feira (4) no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, com quebra de recordes e a obtenção de índices para o Campeonato Mundial de Budapeste (Hungria).

CHUVA DE ÍNDICES E RECORDES! Com destaque para Jhennifer Conceição, Troféu Brasil tem cinco índices no primeiro dia de provas no Parque Aquático Maria Lenk! Veja como foi aqui: https://t.co/y20DTAIEme 📷 @satirosodre #Natacao #TrofeuBrasil2022 #YakultdoBrasil pic.twitter.com/s0Z1Qnx0XF — CBDA (@CBDAoficial) April 4, 2022

Uma das atletas a brilhar na competição foi Jhennifer Conceição, que, com o tempo de 1min07s12, venceu a prova dos 100 metros estilo peito, quebrando o recorde brasileiro e garantindo a vaga no Mundial. O pódio foi completado por Ana Carolina Vieira (1min08s30) e Pamela Alencar (1min09s23).

“O ano de 2020 foi bem difícil. Após ficar fora dos Jogos Olímpicos, não tive muito tempo para colocar minha cabeça no lugar. Só me dediquei ao máximo e a recompensa veio hoje. Muito feliz com meu resultado e na expectativa por esse Mundial”, declarou Jhennifer.

Outra prova com quebra de recordes foi a dos 400 metros estilo livre, que foi vencida por Guilherme Costa em 3min47s42. Assim, ele estabeleceu o novo recorde da prova e se garantiu em Budapeste, onde será acompanhado na prova pelo medalhista olímpico nos 200 metros livre Fernando Scheffer (3min48s13).

“É a prova que eu mais treinei para chegar aqui e nadar bem. Não é minha melhor marca, mas foi bom diante dos problemas de saúde que tive no ano passado. Bom ter essa possibilidade para nadar em Budapeste”, afirmou Guiherme.

Outros dois atletas carimbaram o passaporte para o Mundial de Budapeste. Stephan Steverink se garantiu nos 400 metros medley e Viviane Jungblut nos 400 metros livre.