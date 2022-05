Em sessão administrativa desta quinta-feira (26/5), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a federação partidária entre o PSol e a Rede Sustentabilidade. Agora, as legendas se unem pelo menos durante os próximos quatro anos.

A costura pelo acordo e federação entre as legendas teve início em fevereiro deste ano, sendo que a aprovação ocorreu em meados de março.

Apesar de rápido, o processo de federação entre as bancadas enfrentou certa resistência interna, que foi maior do lado do PSol. Na Rede, o movimento teve aval e respaldo da presidente da sigla, Marina Silva.

Mais sobre o assunto Guilherme Amado PSol não vislumbra acordo por federação com o PT nem com o PSB



Guilherme Amado Rede aprova federação com PSol



Política PSol e Rede querem cassar Eduardo Bolsonaro por debochar de tortura



No pedido encaminhado ao TSE, Rede e PSol firmam “comprometimento contra a radicalização da democracia e em defesa de um modelo sustentável de desenvolvimento”.

Os partidos se dizem “antineoliberais” e “democráticos”, atuantes na construção de “país justo e sustentável”.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post TSE aprova federação partidária entre Rede e PSol apareceu primeiro em Metrópoles.