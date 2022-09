TSE manda remover áudio falsamente atribuído a ex-diretor do Datafolha

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia determinou a remoção imediata de postagens em redes sociais com um áudio falsamente atribuído a Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha. A decisão veio no sábado (17/9).

No áudio, o locutor afirma que as pesquisas de intenção de voto seriam manipuladas em favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que haveria um plano para fraudar as urnas eletrônicas. Na verdade, o áudio não foi gravado por Mauro Paulino, e sim por um humorista imitando sua voz. As fake news foram disseminadas em perfis no Twitter, Facebook, Kwai e YouTube.

Áudio sobre fraudes em pesquisas não é de ex-diretor do Datafolha

Na verdade, o material foi produzido por Warley Alberto Clauhs, que se apresenta como um humorista e que interpreta um personagem chamado Dr. Avacalho Ellys. O áudio foi recortado e editado, sendo então atribuído a Mauro Paulino. No vídeo original de Warley Alberto, o conteúdo se apresenta como uma esquete de humor. Contudo, nos comentários nas redes sociais, muitas pessoas demonstram acreditar que o homem seria o diretor do Datafolha.

Em 2016, Warley Alberto tentou se eleger vereador na cidade de Açailândia (MA), disputando a eleição pelo Progressistas. Quatro anos depois, nas eleições de 2020, foi candidato ao mesmo cargo, mas em Rondon do Pará (PA), desta vez, pelo Republicanos. Nos dois pleitos não conseguiu se eleger, ficando na condição de suplente.

A liminar determinando a remoção das postagens foi concedida pela ministra em representação movida pela Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula-Alckmin, contra os responsáveis pelos perfis que disseminaram o áudio falso. A coligação apontou a prática de propaganda irregular na internet, por meio da divulgação de desinformação sobre pesquisas de intenção de voto e urnas eletrônicas.

“A estratégia de desinformação e propagação de fake news empregada pelos representados emerge com nitidez. Conforme se depreende das datas das postagens, há um sincronismo para que a desinformação seja espalhada de forma rápida e para atingir o maior número de pessoas, ao serem postadas em espaços de tempo curtos, com imagens semelhantes e de forma repetida”, afirmam os advogados Marcelo Winch Schmidt e Cristiano Zanin Martins, que assinam a representação.

“A intenção dos representados ao publicar tais conteúdos fraudulentos e sem compromisso com a verdade é apenas uma: induzir a opinião pública a uma conclusão inverídica e absurda, de modo sorrateiro e desonesto, na tentativa ilícita de interferir no processo eleitoral, ao atingir milhares de pessoas com a desinformação”, acrescentam os advogados.

Mauro Paulino não é mais diretor do Datafolha Mauro Paulino não é mais diretor do instituto Datafolha. Ele deixou o cargo após 35 anos, substituído pela executiva Luciana Chong.

Em abril deste ano, a GloboNews anunciou a contratação de Paulino, que passou a integrar a equipe de comentaristas da emissora. Ele analisa os resultados das pesquisas eleitorais que tratam, sobretudo, da disputa à Presidência da República e também da corrida eleitoral nos governos, no Senado e na Câmara Federal.

