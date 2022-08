A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri recusou o pedido apresentado por Pablo Marçal (Pros) para participar do primeiro debate entre presidenciáveis, neste domingo (28/8), na Band. A candidatura do coach chegou a ser solicitada ao TSE, mas foi removida pelo partido, que formalizou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A dissidência partidária ocorrida no Pros e a existência de reuniões partidárias ainda válidas, e que deliberaram pela revogação de sua candidatura, enfraquecem a plausibilidade jurídica de sua pretensão de participação no debate que se avizinha”, argumentou a ministra.

O debate será realizado pela TV Bandeirantes, em parceria com o UOL, Folha de S.Paulo e TV Cultura. Seis candidatos foram convidados: Lula, Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo). Os dois líderes nas pesquisas ainda não confirmaram presença no evento.

Em decisão unânime, a direção executiva nacional do Pros decidiu retirar a candidatura de Marçal para apoiar o petista. A reviravolta decorre de disputa interna pelo comando da legenda com repercussão no Judiciário, que emitiu decisões que promoveram alternância no poder do partido.

A mais recente, do ministro Ricardo Lewandowski, concedeu a direção da sigla a Eurípedes de Júnior, que é contra a candidatura de Marçal e apoiador de Lula. A decisão foi avalizada pelo pleno do TSE.

Antes, o comando estava nas mãos de Marcus Holanda, principal responsável por bancar a candidatura do coach ao pleito eleitoral. A votação que colocou Holanda frente à liderança do partido é contestada judicialmente por Eurípedes.

O post TSE rejeita pedido de Pablo Marçal para participar de debate na Band apareceu primeiro em Metrópoles.