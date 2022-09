TSE teme que tenha havido inscrição combinada de mesários bolsonaristas

Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral temem que tenha havido uma inscrição combinada de mesários bolsonaristas para trabalhar nas eleições do próximo domingo (2/10). A suspeita é que esta pode ser uma das razões por que houve recorde de inscrições.

Neste ano, houve inscrição recorde de mesários. Do total de 2 milhões que trabalharão nas eleições, 830 mil (ou 48%) se voluntariaram para trabalhar na votação.

O número de mesários que se ofereceram espontaneamente é 93% maior que na última eleição geral, quando havia 430 mil voluntários.

Embora todos os mesários passem por treinamento e sejam repassadas para eles todas as regras sobre o dia do voto, há um temor dos técnicos de que algumas delas não sejam respeitadas por mesários bolsonaristas, a exemplo da obrigação de o eleitor entregar o celular no momento em que estiver votando.

