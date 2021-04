Tuca Fernandes lança single “Pra Ela”

O cantor Tuca Fernandes acaba de lançar seu novo single, “Pra Ela”, em todas as plataformas de streaming de áudio. Para conferir o resultado, basta acessar https://ps.onerpm.com/ouca_praela

A canção é mais um fruto da parceria do artista baiano com o produtor musical e Dj Matheus Bala. A nova música, que homenageia as mulheres, tem letra e interpretação de Tuca, e arranjos e produção de Matheus. “Mais uma música que a gente faz com muito carinho para homenagear as mulheres, nesse mês que é dedicado a elas. Estou muito feliz com o resultado e espero que a minha galera se amarre”, conta Tuca. “Essa parceria começou com o pé direito.

A sintonia com o Tuca foi maravilhosa e a expectativa é enorme. Essa nova música tem uma letra linda e vai com certeza abranger diversos públicos”, conta Matheus.