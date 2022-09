Tudum ganha data e trailer com muitas novidades da Netflix; assista

O evento mais esperado pelos fãs da Netflix, a próxima edição do Tudum, que apresenta todas as novidades da plataforma, acontece entre a noite do dia 23 de setembro e a madrugada do dia 25 de setembro.

A plataforma de streaming também liberou um trailer do Tudum, que você pode conferir abaixo, e o line-up completo A aguardada lista inclui produções originais como Elite, Round 6, Manifest, Bridgerton, The Witcher, Enola Holmes 2, Resgate 2 e muito mais.

Como de costume, o evento ocorrerá de forma virtual, com painéis e prévias disponibilizadas nos canais da Netflix, primariamente o Youtube. As novidades serão lançadas em 4 fases durante o fim de semana:

Às 23:00h, horário de Brasília, no dia 23 de setembro – bloco dedicado às produções da Coreia;

Às 2:30h, horário de Brasília, no dia 24 de setembro – bloco dedicado às produções da Índia;

Às 14h, horário de Brasília, no dia 24 de setembro – bloco dedicado às produções dos EUA, Europa e América Latina, incluindo destaques do Brasil;

Às 1:00h, horário de Brasília, no dia 25 de setembro – bloco dedicado às produções do Japão.