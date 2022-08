Turismo de aventura na Chapada Diamantina

Quando tinha 10 anos, Rafael Molina visitou a Chapada Diamantina com sua mãe. Se apaixonou pelo lugar e há 20 anos atua como guia de ecoturismo. “Foi amor à primeira vista. Desde então fiz turismo na faculdade, virei turismólogo, e o curso de guia”. De acordo com essa experiência, ele indica alguns dos principais passeios: Morro do Pai Inácio, Gruta da Lapa Doce, Caverna Torrinha, Ribeirão do Meio, Cachoeira da fumaça, Poço Azul, Vale do Pati, Cemitério bizantino… A lista é tão infinita quanto as belezas naturais.

O verão é uma ótima época para aproveitar os atrativos, como centros históricos, feiras locais, esportes de aventura e gastronomia. Para quem quer fazer as trilhas, a recomendação é: segurança. Contratar um guia local e profissional que conhece tudo, faz toda a diferença. “Andar sempre com dinheiro vivo, pois falta banco e sinal de celulares; tenha um roteiro planejado antecipado e leve remédios pessoais”, orienta Molina.

Juca Jurberg, que também atua como guia profissional, ressalta a vida cultural da região. “A chapada, além de possuir exuberantes paisagens, conta com uma enorme diversidade cultural e gastronômica. Comemorações tradicionais e festejos para os Santos Padroeiros, diversos festivais que acontecem ao longo do ano: Festival de Lençóis, o Festival de Jazz no Capão, a Fligê (Mucugê), Ressonar Festival (Piatã), Festival de Igatu”. Ele lembra que a alta estação é ideal para os passeios por conta da beleza e segurança dos dias ensolarados, mas geralmente as cachoeiras não estão tão exuberantes, tendo mais volume de água e flora na primavera.

Situada no centro da Bahia, a Chapada Diamantina é formada por 24 municípios, entre os mais conhecidos estão: Lençóis, Palmeiras, Vale do Capão, Iraquara, Andaraí, Igatu, Mucugê, Ibicoará, Rio de contas, Abaíra, Morro do Chapéu. A vegetação é caatinga semiárida e flora serrana.

Uma das maiores riquezas da região é Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNDC), administrado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) com sede em Palmeiras (BA). “Ele engloba diversos atrativos com todos os níveis de dificuldade e diferentes paisagens. São morros, vales, córregos, rios, lagos, pântanos e cachoeiras que formam o parque e seus arredores”, cita Juca.

Dicas Larquinho

Com a alta dos preços de passagens aéreas, cada vez mais as pessoas buscam destinos mais próximos, que possam visitar viajando de carro e junto com a família ou amigos. A vantagem de ir de carro também é a facilidade de deslocamento para explorar localidades vizinhas. Porém, antes de pegar a estrada, é muito importante atentar para cuidados especiais. Pega essas dicas do Larquinho, mascote da Larco, e boa viagem!

Evite viajar à noite: dirigir nesse período dificulta a visibilidade e pode aumentar a sonolência do motorista. Além disso, o farol alto dos outros veículos pode ofuscar a sua vista. Prefira outro horário, mas se não for possível, redobre sua atenção!

Procure não passar por trechos com pouco movimento: nestes locais é mais difícil conseguir ajuda, caso seu veículo tenha problemas, porque geralmente não há sinal de celular e a infraestrutura de emergência e serviços é precária.

E se o carro quebrar? Antes de sair de casa, anote o número de emergência da rodoviária pela qual você passará. Caso tenha algum problema com seu veículo, basta ligar. Outra opção: se você tiver seguro, é acioná-lo.

Atenção ao transportar crianças: o lugar dos pequenos é no banco traseiro, utilizando cadeirinha, assento ou cinto de segurança. Em veículos mais modernos, é possível travar vidros e portas para garantir mais segurança.

Atenção aos sinais que indicam problemas no veículo: todo e qualquer vestígio de fumaça, desde a branca até a preta; sensação de que o volante está tremendo; perceber a luz de óleo acesa no painel do veículo; sensação de rigidez ao trocar a marcha; ouvir ruídos ao pisar no freio; sentir a direção puxando para um dos lados; dificuldade em dar partida no carro.

