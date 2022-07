Turismo: número de pessoas que desembarcaram no país teve alta em maio

O número de pessoas que desembarcaram no Brasil, em maio deste ano, é quatro vezes maior que o de maio do ano passado. No total, vieram de outros países mais de 3.500 pessoas, somente no quinto mês do ano.

A informação é da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, que informa o aumento da malha aérea internacional do Brasil: em maio deste ano já representava quase 75% do total de maio de 2019, antes da pandemia.

O levantamento feito em parceria com a Anac, Agência Nacional de Aviação Civil, ainda mostra que, nos cinco primeiros meses de 2022, foram criados ou retomados 84 voos internacionais, além de 36 frequências adicionais que passaram a operar. Além disso, é esperado um aumento superior a 120 voos, até fevereiro de 2023, com origem em 17 países diferentes.

Os números positivos na aviação são sentidos em todo o mundo, com a flexibilização e abertura de fronteiras antes fechadas devido à covid-19. Agora, a Associação Internacional de Transporte Aéreo registrou que o total de voos em maio deste ano aumentou em todo o mundo mais de 80%, em relação ao mesmo mês de 2021. Em outras palavras, as operações equivalem a quase 70% do nível anterior à pandemia.

Na América Latina, a associação identificou um aumento de quase três vezes mais voos, em maio deste ano, comparado a maio do ano passado. E pela 20ª vez seguida as aeronaves tiveram a melhor taxa de ocupação: em maio, mais de 80% dos assentos foram ocupados por passageiros.

Economia Brasília Demanda por voos domésticos tem queda de 2,5% no Brasil em maio Nádia Faggiani/ Renata Batista Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional Anac aviação Voos Internacionais turismo Embratur 111:00