Turismo reage e deve gerar mais de 190 mil novas vagas este ano

O setor do Turismo está reagindo e deve gerar mais de 190 mil novas vagas de emprego até o final do ano.

É o que estima a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, caso se mantenha o ritmo da retomada das atividades turísticas que o país vem mostrando.

O economista da CNC Fábio Bentes relata que no início da pandemia foram perdidos cerca de 500 mil empregos em turismo. Desde lá, 290 mil vagas foram criadas. Mas ele acredita na recuperação até o ano que vem.

A agente de turismo Jane Cris Mendonça conseguiu recuperar o emprego há seis meses. No início da pandemia, ela foi demitida pela empresa que trabalhou durante oito anos. Apesar de satisfeita com o retorno à atividade, Jane ressalta que as condições não são as mesmas de antes, o salário ficou mais baixo.

E, claro, para que o turismo volte ao ritmo de antes é importante que o turista também retorne. É o caso da comerciante Silvia Cristina Lima, de Brasília, que voltou a viajar quando os pacotes foram retomados, depois do intervalo no período inicial da pandemia.

A reação no setor do turismo também se reflete na abertura de empresas. Ja foram criadas 79 mil neste ano, principalmente bares, restaurantes e empresas de aluguel de veículos. Em termos de faturamento, o setor também vem se recuperando, e em abril, ficou apenas 3% abaixo do patamar verificado às vésperas da crise sanitária – já descontada a inflação.

