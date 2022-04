Turismo registra crescimento em 2021, mas não alcança números de 2019

Depois de um ano pouco movimentado no setor de turismo em 2020, por causa do início da pandemia de covid-19, em 2021 o setor registrou uma forte recuperação de mercado. Os números foram apresentados nesta sexta-feira pela Braztoa, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.

Depois de as operadoras registrarem um faturamento de mais de R$ 15 bilhões em 2019, no ano seguinte o lucro foi de apenas R$ 4 bilhões. O presidente da Braztoa, Roberto Haro Nedelciu, explicou que o cancelamento de voos e as medidas de restrição adotadas para conter a covid-19 criaram uma série de problemas para as operadoras no primeiro ano de pandemia.

Já em 2021, com a disponibilidade de vacinas e o afrouxamento das medidas de distanciamento social, as operadoras de turismo do país embarcaram mais de R$ 7,4 milhões de passageiros — o que representa um crescimento de quase 125% em comparação com o primeiro ano de pandemia. Desse total, 95,8% das viagens foram domésticas, enquanto 4,2% dos passageiros buscaram destinos internacionais.

Ainda no ano passado, as operadoras de turismo associadas da Braztoa alcançaram um faturamento de R$ 7,1 bilhões — uma recuperação de 77,3% em relação a 2020. No entanto, esse índice ainda não alcançou os patamares registrados antes da pandemia de covid-19.

