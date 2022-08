Turista de Fortaleza é morto a tiros em hotel de luxo no bairro de Itapuã

Um turista de Fortaleza foi morto a tiros em um hotel de luxo no bairro de Itapuã na manhã desta quinta-feira (25). Victor Gutemberg Bezerra Ramos, 29 anos, estava tomando sol na área de piscina do Catussaba Resort quando um homem armado abriu o portão de acesso do hotel com a praia e entrou no local, atirando. Victor morreu no local.

Com o barulho de tiros, houve correria e pânico entre as pessoas que estavam na área. O atirador saiu andando, até entrar novamente em um veículo HB20 que estava estacionado próximo, fugindo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso. “De acordo com informações preliminares, um homem invadiu o local e atirou contra ele”, diz a nota da Polícia Civil. Guias de remoção e de perícia foram expedidas e as equipes policiais estão em campo colhendo informações.