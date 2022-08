Turnê ‘Cor’ inaugura fase adulta da dupla AnaVitória

O duo AnaVitória se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves com a sua nova turnê Cor, no dia 18 de setembro, às 19h. Lançado de surpresa na virada de 2020 para 2021, o álbum é o terceiro autoral de AnaVitória, duo surgido no cenário pop brasileiro em 2015 e que em menos de um ano se tornou referência fundamental no segmento.

Em 14 faixas, a ideia é transparecer os seus amadurecimentos – individuais e como dupla – de Ana Caetano e Vitória Falcão, da composição à interpretação.

Este novo álbum eleva as meninas a um outro patamar artístico e tem pré-requisitos para extrapolar o público jovem que as acompanhou até aqui. O disco foi produzido e gravado em meio à pandemia, enquanto Ana e Vitória estavam recolhidas em uma casa em Itaipava, região serrana do Rio.

Elas chamaram Tó Brandileone, da banda 5 a Seco, para passar um período morando com elas na Serra e participar da pré-produção. Ele divide com Ana Caetano os créditos de produção musical.

Desta vez, as referências vão da musicalidade gospel de Hillsong, muito presente na balada Eu Sei Quem É Você, até a batida do violão brasileiro de Djavan, que tentaram imprimir na faixa Te Amar É Massa Demais. Canções como Explodir remetem ao começo do AnaVitória enquanto outras se desenvolvem sobre uma linguagem mais próxima à MPB: casos de Cigarra e Lisboa.

No trabalho autoral anterior, o desejo era ter um show pulsante, que funcionasse muito bem em situações em que o público assistisse de pé. Essa força segue presente no novo trabalho e se mostra especialmente eficiente em músicas como Terra e Abril, todas escritas por Ana, sozinha, que começam suaves e logo ganham corpo.

Os ingressos já estão à venda no Sympla, com valores que vão de R$140 a R$240 a inteira.