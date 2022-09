TV Bahia realiza último debate com candidatos ao governo do estado nesta terça-feira

A TV Bahia realiza nesta terça-feira (27), logo depois da novela Pantanal, o último debate para o governo do estado. Foram convidados os candidatos ACM Neto (União Brasil), Jerônimo (PT), João Roma (PL) e Kleber Rosa (PSOL), todos de partidos ou coligações com cinco ou mais representantes no Congresso Nacional.



“É um momento especial, em que os candidatos fazem perguntas entre si, explorando os temas mais relevantes e instigantes da campanha”, afirma Eurico Meira da Costa, diretor de conteúdo da Rede Bahia.



Mediado pela jornalista da TV Globo Graziela Azevedo, o debate terá cerca de duas horas e será dividido em blocos com perguntas sobre temas livres e com questões sobre temas determinados, que serão sorteados ao vivo. Em todos os blocos, os candidatos terão direito à réplica e à tréplica. Ao final, os candidatos vão fazer as últimas considerações.



A posição de cada candidato no estúdio e a ordem das perguntas e das considerações finais foram definidas previamente em sorteio realizado na presença de representantes de todos os candidatos.



“O debate faz parte da mais ampla cobertura eleitoral já realizada pela Rede Bahia. Nossa intenção é gerar oportunidades para que o eleitor tenha acesso as informações e faça a sua escolha”, finaliza Eurico.

