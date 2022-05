Uber passa a aceitar Pix como meio de pagamento em todo o Brasil

A Uber anunciou nesta terça, 23, que passou a aceitar Pix como meio de pagamento para as corridas no aplicativo em todo o Brasil. Segundo a companhia, o objetivo é oferecer uma opção com os recursos de segurança oferecidos pela plataforma de transferências instântaneas. O pagamento do passageiro será feito à plataforma, e não diretamente ao motorista, na intenção de proteger os dados pessoais de ambas as partes no processo. A opção foi testada primeiramente em Curitiba e Recife em novembro de 2021, e agora está disponível para a maior parte dos clientes do app, mas continuará sendo expandido até junho.

Para pagar por Pix, antes de confirmar a viagem, o usuário tem que tocar no botão ‘opção de pagamento’ e selecionar o Pix. Um código aleatório será gerado, e o usuário deverá copiá-lo e colá-lo na área de pagamentos do aplicativo do banco que usa e confirmar a transação. Somente após a confirmação um motorista será enviado e a corrida prosseguirá normalmente. O meio de pagamento está disponível a partir de conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-pago.