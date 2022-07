Ubisoft está fechando 8 servidores de jogos no Xbox

A Ubisoft notificou uma seleção de 8 jogos do Xbox da era Xbox 360 que fecharão seus servidores online em 1º de setembro de 2022, incluindo jogos das franquias Assassin’s Creed , Tom Clancy e Far Cry.

Aqui está a lista completa de jogos do Xbox 360 que serão afetados em 1º de setembro. Todos eles são compatíveis com versões anteriores no Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, e alguns também receberam portas nativas para esses consoles.

Assassin’s Creed 3 Assassin’s Creed Brotherhood Assassin’s Creed Revelations Driver San Francisco Far Cry 3 Ghost Recon Future Soldier Rayman Legends Splinter Cell: Blacklist

O fechamento dos servidores para esses jogos significa que eles não poderão mais ser jogados online e você também não poderá “vincular contas da Ubisoft no jogo ou usar recursos online”. O Ghost Recon Future Soldier é particularmente afetado, pois você precisará configurar seu console para o modo offline para jogar a campanha single-player no futuro.