Ubisoft libera vários jogos para jogar de graça no PC

A empresa Ubisoft realizou recentemente uma nova edição do seu evento que contou grandes anúncios, principalmente sobre os títulos futuros da franquia Assassin’s Creed.

Além dos anúncios, a empresa também revelou uma ótima notícia para os jogadores do PC, pois está oferecendo 30 dias gratuitos de Ubisoft+, que é o serviço de assinatura da Ubisoft, que acompanha uma vasta variedade de títulos da desenvolvedora.

Caso você tenha interesse, pode conferir mais detalhes sobre o serviço aqui, no site oficial. O serviço é bastante semelhante com o Xbox Game Pass, no entanto, aqui temos apenas jogos que foram desenvolvidos pela Ubisoft.

O que posso jogar pelo Ubisoft+

Far Cry 6; Assassin’s Creed Valhalla; Assassin’s Creed Odyssey; Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction; Tom Clancy’s The Division 2; Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint; Watch Dogs: Legion; For Honor; Riders Republic;

e muito mais.

Com 30 dias gratuitos você pode finalizar os principais lançamentos da Ubisoft como Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e entre outros, e tudo isso sem gastar nada!

Aproveite para testar o serviço, e se gostar, pode até mesmo se tornar assinante. Lembrando que a promoção será realizada até o dia até (10) de Outubro.