Ubisoft+ pode finalmente estar disponível no Xbox em breve

Em janeiro, foi anunciado que o serviço de assinatura Ubisoft+ chegaria ao Xbox em algum momento no futuro, e parece que estamos nos aproximando de sua chegada, já que uma referência a ele parece ter sido descoberto na Microsoft Store.

Isso é cortesia do conhecido vazador da Microsoft Store Aggiornamenti Lumia, que simplesmente postou uma imagem do símbolo Ubisoft Plus, parecendo indicar que a Microsoft está se preparando para lançar o serviço em breve.

Infelizmente, apesar do que muitos acreditavam na época, a Ubisoft esclareceu no início deste ano que o serviço Ubisoft+ não será empacotado com o Xbox Game Pass, então você precisará pagar uma taxa separada se quiser ter acesso às dezenas, se não mais de 100 jogos que serão incluídos no console. No PC, o Ubisoft + permite que você jogue até os jogos mais recentes da empresa (como Far Cry 6 e Riders Republic ) por uma taxa de £ 12,99 / $ 14,99 por mês.

Ainda não há informações sobre quanto o Ubisoft+ custará no Xbox ainda.

Vimos um aumento notável de jogos da Ubisoft chegando ao Xbox Game Pass ultimamente, então parece que a empresa está sutilmente tentando aumentar o interesse em seus títulos mais antigos antes do grande lançamento da Ubisoft + no Xbox. Não deve demorar muito agora, então!