Ubisoft responde sobre chegada de seus jogos no Xbox Game Pass

Lembra quando a Ubisoft anunciou que a resposta da empresa ao Xbox Game Pass, Ubisoft+, chegaria ao Xbox em algum momento no futuro? Isso ainda está acontecendo, mas quase certamente não chegará ao Xbox Game Pass no lançamento.

Infelizmente, a equipe da Ubisoft Holanda deixou muitas pessoas confusas sobre isso no fim de semana, sugerindo no Instagram que um lançamento do Xbox Game Pass estava em andamento. No entanto, isso foi seguido mais tarde com um pedido de desculpas:

(FYI) UbisoftNL clarified that Ubisoft+ is coming to Xbox in the future. But nothing is known about #XboxGamePass yet. pic.twitter.com/hu0LdtTi8a — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 1, 2022

Apesar do fato deste pedido de desculpas afirmar que “nada se sabe ainda” sobre o lançamento do Xbox Game Pass, a conta geral da Ubisoft no Twitter confirmou em janeiro que o Ubisoft+ seria uma assinatura separada do Xbox Game Pass no lançamento:

Hey! Ubisoft+ will be a separate subscription from Game Pass but keep an eye out for more news and launch dates! — Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022

Obviamente, há sempre o potencial de que as coisas possam mudar no último minuto – vimos alguns acordos bem atrasados ​​com o Game Pass no passado – mas é melhor não ter esperanças de ver o Ubisoft Plus no XGP tão cedo.