Uefa define nova data para Arsenal x PSV; jogo do Inglês é adiado

A Uefa informou na manhã desta quarta-feira que o jogo entre Arsenal e PSV, pela segunda rodada da Liga Europa, acontecerá no dia 20 de outubro, às 14 horas (de Brasília). A partida iria acontecer nesta quinta, mas devido aos protocolos e às homenagens realizadas após o falecimento da rainha Elizabeth II a entidade teve que propor a mudança.

A nova data influencia no adiamento do embate entre Arsenal e Manchester City, válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Originalmente, os times entrariam em campo no dia 19 de outubro, às 15h30, no estádio dos Gunners. Novos dia e horário ainda serão definidos.

“A Uefa gostaria de agradecer à Premier League e aos clubes envolvidos pela sua flexibilidade e cooperação no reagendamento do jogo da Europa League, que foi adiado devido à impossibilidade das forças policiais locais garantirem a sua realização segura”, escreveu a entidade.

O Arsenal já soma uma semana sem entrar em campo. O próximo desafio da equipe na temporada é contra o Brentford, no próximo domingo, às 8 horas. No entanto, o jogo também poderá sofrer adiamento, pois está previsto para acontecer às vésperas do funeral de Elizabeth II, em Londres.

Outro duelo que pode ser adiado é Chelsea x Liverpool, também marcado para o mesmo fim de semana.