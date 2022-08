Uefa usará impedimento semiautomático na Supercopa e na Liga dos Campeões

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (3) que o impedimento semiautomático, uma tecnologia destinada a acelerar e dar confiabilidade às decisões da arbitragem, será utilizada no jogo entre Real Madrid x Eintracht Frankfurt da próxima quarta-feira (10) pela Supercopa da Europa, e na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A Fifa decidiu no início de julho colocar em prática esse sistema na Copa do Mundo do Catar, que será disputada do 21 de novembro a 18 de dezembro. A ferramenta permite estabelecer a qualquer momento a posição dos jogadores e da bola, facilitando a sinalização de lances de impedimento.

“Este sistema inovador permitirá às equipes do VAR determinar as situações de impedimento rapidamente e com mais precisão, melhorando o curso do jogo e a coerência das decisões”, declarou Roberto Rosetti, chefe dos árbitros na Uefa.

“O novo sistema funcionará graças a câmeras capazes de acompanhar 29 pontos corporais diferentes por jogador”, explicou a Uefa em comunicado, acrescentando que 188 testes foram realizados com a tecnologia desde 2020.

“O sistema está pronto para ser utilizado nos jogos oficiais e para ser colocado em funcionamento em cada sede da Liga dos Campeões”, confirmou Roberto Rosetti.